Mauro Icardi, Galatasaray'da kalmak istiyor mu? Kendisi açıkladı

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin sarı kırmızılılardaki kontratı Haziran 2023'te sona eriyor.

Arjantinli golcü Galatasaray'ın Nef Stadyumu'ndaki 600. golünü atarak Sarı-kırmızılıların tarihine geçti.

Galatasaray taraftarının sevgisini kazanan Mauro Icardi ülkesinin basınına konuştu ve geleceği hakkında verdiği kararı açıkladı.

TNT Sports Argentina'ya konuşan Mauro Icardi, Galatasaray'da mutlu olduğunu ve İstanbul'da kalmak istediğini söyledi.

Yıldız oyuncu, "Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint-Germain'e dönmek istemiyorum. Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var" dedi.

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray'da 17 maçta 10 gol attı ve 7 asist yaptı.