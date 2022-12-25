Maltepe'de geri dönüşüm deposunda yangın çıktı

İstanbul Maltepe'de bir geri dönüşüm tesisinde, işçilerin kaldığı 2 katlı konteynerde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Maltepe Yalı Mahallesi'ndeki depoda idari bina olarak kullanıldığı belirtilen konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yan yana 5 konteynerin bulunduğu alanda büyüyen yangına müdahale etti.



Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.