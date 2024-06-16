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Malatya'da korkutan deprem!

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre ilçelerden de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 20:24'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının çevre ilçelerden de hissedildiği belirtildi.

Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

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