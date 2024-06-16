Malatya'da korkutan deprem!
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre ilçelerden de hissedildi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 20:24'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının çevre ilçelerden de hissedildiği belirtildi.
Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 16, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2024-06-16
Saat:20:24:51 TSİ
Enlem:38.26667 N
Boylam:37.80972 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/2B3qspnAGE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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