Malatya'da korkutan deprem!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 20:24'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının çevre ilçelerden de hissedildiği belirtildi.

Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.