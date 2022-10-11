Lübnan Tezkeresi, Meclis’te

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Lübnan’da bir yıl daha görevlendirilmesine ilişkin cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis’e sunuldu.

UNIFIL’in görev süresi birleşmiş milletler güvenlik konseyinde 31.08.2023 tarihine kadar uzatıldı. Meclis’e sunulan tezkerede, Birleşmiş milletler güvenlik konseyi kararı doğrultusunda, ikili ilişkiler ve bölgedeki güvenlik şartları da dikkate alınarak TSK unsurlarının 31.10.2022 tarihinden itibaren bir yıl daha görevlendirilmesine ilişkin cumhurbaşkanına yetki veriliyor.