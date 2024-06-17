Kurban pazarında zabıta ile tartışıp kendini astı!

Kayseri'nin Talas ilçesinde kurulan kurban pazarına sakatat ve et toplamak için geldiği öne sürülen Ali B., (45) zabıta görevlileri ile tartışınca elektrik direğine bağladığı iple kendini astığı anlara ilişkin cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, Ali B.'nin elektrik direğine çıktığı ve kendini iple astığı, bir vatandaşın da hızla direğe tırmanarak ipi kestiği, ardından da Ali B.'nin başının üstüne yere düştüğü görüldü.

Çevredekiler tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ali B., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.