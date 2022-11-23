Komisyonda, “hamburger” tartışması!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Geçmiş olsun dilekleri

Yılmaz, Düzce merkezli depremden dolayı geçmiş olsun dileklerini iletirken, şu ana kadar herhangi bir can kaybının olmadığını söyledi. Yaralılara şifa temennisinde bulunan Yılmaz, deprem sonrasında görevlerinin başında olan kamu görevlilerine de kolaylık diledi.

Hamburger tartışması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığının bütçesinin sunumuna başladıktan sonra Türkiye’nin teknolojide gelişmişliğine dikkat çektiği bölümde, sunumunda “Teknoloji gelişmeleri görmek için Newyork’a Londra ya gitmeye, aslında hambuger yemeye gitmeye gerek yok. Türkiye’deki teknoparkları gezdiğinizde bu eko sistemi temin ne hale geldiğini görebiliyorsunuz” dedi.

Bu sözler üzerine salonda muhalefetin tepkileriyle bir gerginlik başladı. CHP’liler Bakan Varank’a tepki göstererek, “Ayıptır ya, sataşma. Genel başkanımıza hareket etmesin. Saygısızlık yapıyor. Olmaz böyle şey” dediler.

Tepkilerin ardından, başkan bir hararet söz konusu değil” diyerek Varank’a devam etmesini rica etti.

Bakan Varank sunuma devam etti. Bu arada CHP’li vekillerin tepkileri devam ederek, “Ajan, provokatör. Hem saygısızlık yapıyor, hem de sırıtıyor” dedi.

CHP’liler Bakanı özür dilemeye davet etti. Komisyon başkanı gerginliği yatıştırarak sunumun devam etmesini sağladı.

Komisyonda ele alınan başlıklar

Komisyonda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yanı sıra GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı, Türkiye Uzay Ajansı bütçeleri ile Kalkınma Ajansları (Ankara, Batı Karadeniz, Çukurova, Güney Ege, Kuzey Anadolu, Serhat) Genel Denetim Raporu ele alınacak.