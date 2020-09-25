Kobani operasyonu Özgür Özel'i çılgına çevirdi

HDP'li isimlerin Kobani olaylarıyla ilgili gözaltına alınmasını değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Algı operasyonunun Cumhur İttifakı'na zerre kadar faydası olmayacaktır. Millet böyle manipülasyonlara karnını çoktan doyurdu." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6-8 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen Kobani eylemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yaşananların üzerinden 6 yıl geçtiğini ve gözaltına alınanlar arasında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in de bulunduğunu hatırlatan Özel, şunları kaydetti:

"HDP'NİN ELİNDE KALMIŞ SON İL BELEDİYE BAŞKANI"

Bugün Ayhan Bilgen'i 6-8 Ekim olayları sırasında MYK üyesi olduğu için gözaltına aldılar. Sebep? Çünkü Kars'ın seçilmiş belediye başkanı ve HDP'nin elinde kalmış son il belediye başkanı. Bunu yapınca o eski görüntüler televizyonlarda dönebilir ve yeniden Türkiye başka bir gündemin, AK Parti-MHP için elverişli bir gündemin içine çekilebilir diye düşünüyorlar. Biz 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili, ölen 50 vatandaşımızı ayırmadan, hepsi için yüreğimiz yanıyor.

Mithat Sancar bugün ölenlerin büyük kısmının HDP'li olduğunu söylemiş. Bu da önemli bir veridir.

"HANGİ YENİ DELİL VAR? BİLMEK İSTERİZ"

‘Olaylarda ölen Yasin Börü’ye ciğeriniz yanmıyor mu?’ diye soruyor AK Partililer, bu da kıymetli bir tespittir. Ölenlerin hiçbirini ayırmadan 6-8 Ekim olaylarına üzülüyoruz, ağlıyoruz. Sorumlular varsa çıksın, ama sorumsuzluğu AYM tarafından tescil edilmiş, hak ihlal edilmiş bir belediye başkanı üzerinden başka bir çalkantı yaratmaya çalışanlara karşı milletimiz uyanık olsun.

HDP'yi ve demokratik siyasi alanı kriminalize etmeye çalışmak Türkiye'ye yapılan büyük bir kötülüktür.

6-8 Ekim olaylarının üzerinden 6 yıl geçti. Hangi yeni delil var? Bilmek isteriz. Bunun üzerinden yapılan algı operasyonunun Cumhur İttifakı'na zerre kadar faydası olmayacaktır. Millet böyle manipülasyonlara karnını çoktan doyurdu.