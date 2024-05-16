Kobani davasında karar açıklandı!

HDP eski Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu 18’i tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobani Davası’nda karar açıklandı.

Demirtaş'a 28 yıl 6 ay hapis

Demirtaş "devletin birlik ve bütünlüğünü bozma" suçundan 20 yıl, "suç işlemeye tahrik etme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Mahkeme Demirtaş'a ayrıca Diyarbakır'da yaptığı Nevruz konuşması nedeniyle "terör örgütü propagandası" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası, Diyarbakır'da "halkı kanunlara uymamaya tahrik" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Figen Yüksekdağ'a 30 yıl 3 ay hapis!

Figen Yüksekdağ "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "suç işlemeye tahrik", iki ayrı "terör örgütü propagandası" ve "seçim yasaklarına aykırı hareket etmek" suçlarından toplam 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ahmet Türk'e 10 yıl hapis!

Mahkeme, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e silahlı terör örgütü üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verdi.

Alp Altınörs, devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçuna yardımdan 18 yıl, suç işlemeye tahrik suçundan ise 4 yıl 6 ay hapse mahkum edildi

Ali Ürküt'e devletin birliğini bozma suçuna yardım suçundan 13 yıl 4 ay, suç işlemeye tahrik suçundan da 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Altan Tan'ın devletin birliği ve bütünlüğünü bozma ile terör örgütü kurma suçundan beraatine karar verildi. Tan, hakkındaki diğer suçlamalardan da beraat etti.

Ayhan Bilgen hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma ile terör örgütü üyeliğinden ayrı ayrı beraatına karar verildi.

Ayla Akat hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat, terör örgütü üyeliğinden ise 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Akat'ın tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

Aynur Aşan hakkında örgüt üyeliğinden 9 yıl 9 ay hapis cezasına karar verildi. Yurt dışına kaçarken yakalanmış olması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Aysel Tuğluk hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraatına karar verildi.

Ayşe Yağcı hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat, örgüt üyeliğinden 9 yıl hapis cezasına karar verildi. Yağcı'nın, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine hükmedildi.

Berfin Özge Köse'nin tüm suçlardan beraatına karar verildi.

Bircan Yorulmaz'ın devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraatına karar verildi.

Bülent Parmaksız hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçuna yardımdan 16 yıl hapis, suç işlemeye tahrik suçundan ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmedildi. Parmaksız'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Can Memiş hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraatına karar verildi.

Cihan Erdal hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan 16 yıl, suç işlemeye tahrik suçundan ise 4 yıl 6 ay hapis cezası kararı verildi.

Dilek Yağlı hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan 16 yıl, suç işlemeye tahrik suçundan 4 yıl 6 ay hapsine ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.