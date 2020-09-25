Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye 'dayanışma' mesajı

Görüşmede Sancar, yapılan operasyonun detaylarını paylaşırken, soruşturmanın demokrasi, barış ve özgürlük arayışlarına yönelik olduğunu ifade etti.

"Esas olarak HDP üzerinden bütün muhalefete yönelik"

Sancar, hükümetin içeride ve dışarıda büyük bir siyasi çıkmaz yaşadığını, bu durumun üzerine örtmeye ve yeniden güç kazanmaya çalıştığını belirterek, "Bu saldırı esas olarak HDP üzerinden bütün muhalefete yöneliktir" dedi.

"Operasyonun siyasi nitelikte olduğuna inanıyoruz"

Kemal Kılıçdaroğlu ise, bu operasyonun siyasi nitelikte olduğuna inandıklarını belirterek, HDP'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Muhalefete yönelik bu tür saldırı ve operasyonların, iktidarın her alandaki sıkışmışlığıyla bağlantılı olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, destek ve dayanışma duygularını paylaştı.