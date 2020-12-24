Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ'cülerle toplantı yapan HDP'li vekile destek telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na FETÖ iftirası ‘çıplak arama’ yalanlarını dile getirmesi dolayısıyla telefon ile aradı. Telefon görüşmesini Gergerlioğlu twitter hesabından duyurdu. Gergerlioğlu "Telefonla arayarak çıplak arama konusunda vermiş olduğumuz mücadeleye destek veren ve grup konuşmasında konuyu net bir dille kınadığını ifade eden CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ederim Kamu vicdanı çıplak arama işkencesini yenecek, bu taciz örtülemez." dedi.

Telefonla arayarak çıplak arama konusunda vermiş olduğumuz mücadeleye destek veren ve grup konuşmasında konuyu net bir dille kınadığını ifade eden CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ederim



Kamu vicdanı çıplak arama işkencesini yenecek, bu taciz örtülemez. — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) December 23, 2020

NE OLMUŞTU?

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde 30 kadına çıplak arama yapıldığı iddiasını ortaya atmış, ama yayınlanan görüntülerle olayın aslının öyle olmadığı ortaya çıkmıştı. Hatta Emniyet mensupları Gergerlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Aynı zamanda Gergerlioğlu'nun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarıyla yaptığı telekonferansın görüntülerini FETÖ'cü Enes Kanter yanlışlıkla paylaşmış, ardından silmişti. Bu telekonferansa Gergerlioğlu ile birlikte Abdülhamid Bilici, Enes Kanter, Arzu Yıldız, Hakan Yeşilova, Murat Saymaz ve Ahmet Nesin gibi isimler katılmıştı.

FETÖ FİRARİSİ EMRE USLU’DAN GERGERLİOĞLU’NA DESTEK

Bu olayların ardından firari FETÖ'cü Emre Uslu, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na sahip çıkılması gerektiğine dair bir ileti yazdı. Uslu, Gergerlioğlu'na sahip çıkarak "Türkiye adına umut beslemek isteyenler için Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Sezgin Tanrıkulu son kale hükmündedir. Bu yüzden hedefe konup terörist ilan edilen Gergerlioğlu'na sahip çıkma ve Gergerlioğlu vicdanın sesidir deme zamanıdır" dedi. Birçok FETÖ'cü ise sosyal medya hesabından Gergerlioğlu'nun Uşak Emniyet Müdürlüğü hakkındaki açıklamaları sonrasında destek için twetler atmayı sürdürdü.