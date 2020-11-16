Kemal Kılıçdaroğlu anayasa çalışmasını böyle anlatmıştı

İYİ Partili Ümit Özdağ'ın CHP-HDP-İYİ Parti-Saadet Partisinin anayasa taslağı hazırlığı çalışması yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun doğruladığı anayasa çerçeve metni çalışmasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu: Hayretle izliyorum

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin ortak bir anayasa çalışmasının olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bu kamuoyunda tartışılıyor, ben de büyük bir hayretle izliyorum. Öyle ortada 'Bir anayasa yazıldı. Dört parti bir araya geldi, anayasa taslağı hazırladı' böyle bir şey yok" dedi.

Kılıçdaroğlu:



21 Haziran 2018

- Sn Kaboğlu başkanlğında 4 parti anayasa değişikliğinde ilkeler üzerinde bir anlaşma metni hazırlandı. Erken seçim gündeme gelince 4 partinin mutfağında bekletiliyor.



11 Kasım 2020

- Anayasa değişikliği konusunda bir çalışma yok. Söz konusu değil pic.twitter.com/2wL70JvFzE — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 16, 2020

Kılıçdaroğlu: "4 partinin ilkeler üzerinde bir anlaşma metni hazırlandı"

Bir süre önce Tele 1 kanalına konuk olan Kılııçdaroğlu'nun dün söylediğinin tam tersini söylediği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, o programda şunları söylüyordu:

"Seçimler gündemdem yokken Millet İittifakı'nı oluşturan partiler bir araya geldik zaten. Bir Anayasa değişikliği için neler yapabiliriz diye ilkeler belirlendi. Komisyonun başkanlığını İbrahim Kaboğlu yapıyordu. 4 partinin ilkeler üzerinde bir anlaşma metni hazırlandı."

CHP'li Kaboğlu doğruladı

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun anayasa taslağını HDP, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin birlikte hazırladığını 3 Ekim 2019 tarihinde kamuoyuna açıkladığı ortaya çıktı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın bu iddiayı gündeme getirmesinden sonra kendisine yönelik tepkiler artınca Özdağ, Twitter sayfasından 2019 yılında CNN Türk'e konuşan Kaboğlu'nun bu çalışmayı doğrulayan açıklamasını paylaştı.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Halkların Demokratik Partisi'nin 13 Ocak 2018 ile 7 Mayıs 2018 tarihleri arasındaki dönemde, bir Anayasa değişikliği çerçeve metni oluşturdukları ortaya çıkmıştı.

CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin temsilcilerinin uzmanlar eşliğinde dört ayda hazırladıkları taslakta parlamenter sisteme dönüşten vatandaşlık tanımına, anadilin statüsünden anadilde eğitime, siyasi partilerin kapatılmasından cumhurbaşkanının yetkilerinin kısıtlanmasına kadar bir çok konuda değişiklik öngörülüyor.

Taslağın adı “Anayasal Demokrasi Çalışması”. CHP'li İbrahim Kaboğlu, başkanlığındaki komisyonda 4 ayda hazırlanan taslağın belgeleri basında yer almıştı.