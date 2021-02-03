Kadıköy'de polise yardım eden esnafı hedef gösterdiler!

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bahane eden bir grup akşam saatlerinde Kadıköy'de polis araçlarını tekmeledi. Bahariye Kuruyemiş işletmesinin sahibi polise taş atıp kaçan grubu polise bildirdi. Bu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve birçok hesap Bahariye Kuruyemiş'i ve sahibini hedef gösterdi.

SOSYAL MEDYADA DAKİKALAR İÇİNDE BİNLERCE TWEET!

Sosyal medyada özellikle FETÖ'cü ve PKK destekçisi hesapların polisine destek olan esnafı hedef göstererek konuyu gündeme getirdiği görüldü. Vatandaşların ise işletmenin sahibine büyük destek çıktığı görüldü. Google üzerinde işletmenin puanlarını yükselttiler.

EKŞİ SÖZLÜK'TE YÜZLERCE ENTRY GİRİLDİ: FİŞLEDİLER!

Türkiye'nin aleyhinde olan her meselede Türkiye'nin karşısında durduğu bilinen ekşisözlük platformu yazarları da Bahariye Kuruyemiş'i ve işletme sahibini fişlediler. Sosyal medyada bu hedef gösterme çabası büyük tepki çekti.

SU SATMAYAN ESNAFI DA LİNÇ ETMİŞLERDİ

Geçtiğimiz yıl HDP'nin Kadıköy'de düzenlediği yürüyüşte su satmama kararı alan işletme sahibini de fişlemişler ancak vatandaşın büyük desteği sonrası geri adım atmışlardı.

Ayrıca sosyal medyada pek çok kişi, polislere destek veren kişinin Bahariye Kuruyemiş'in işletmecisi değil tek büfe 7 isimli işletmenin sahibi olduğu iddia edildi.