Kadıköy'de Maçoğlu'nun adaylığını ilk Ajans Haber açıkladı!

Habercilikteki başarısını yerel seçim sürecinde bir kez daha kanıtlayan Ajans Haber, nokta atışı kulis haberleriyle okuyucu doğru bilgilendirmeye devam ediyor.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun TKP'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı olacağını okuyuca ilk duyuran Ajans Haber oldu.

Ajans Haber'in kamuoyunun gündemine taşıdığı ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran haberin ardından TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Maçoğlu ismini doğruladı.

Tele1'e konuşan Okuyan, "Fatih Mehmet Maçoğlu’nun kendi bulunduğu siyasi kurum SMF böyle bir karar aldı. Uzun süredir görüşüyorduk zaten. Kararı değerlendiriyoruz. Kadıköy adaylığı iddialı bir adaylıktır. Çok iddialı bir ekip kuracağız. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi.