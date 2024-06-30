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İzmir'de doğal gaz patlaması: Ölü ve yaralılar var

İzmir Torbalı'da bir apartmanın zemin katındaki bulunan bir restorantta doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucu 5 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde bir unlu mamuller dükkanında, saat 15.00 sıralarında patlama oldu. 

Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi ise yaralandı. 

Yaralılar hastaneye kaldırılırken jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

 İşte patlama anı:

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İzmir'de doğal gaz patlaması: Ölü ve yaralılar var