İzmir'de doğal gaz patlaması: Ölü ve yaralılar var
İzmir Torbalı'da bir apartmanın zemin katındaki bulunan bir restorantta doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucu 5 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.
İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde bir unlu mamuller dükkanında, saat 15.00 sıralarında patlama oldu.
Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi ise yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.
İşte patlama anı:
İzmir'de meydana gelen doğal gaz patlamasının görüntüleri ortaya çıktı. pic.twitter.com/2kwUA02IHa— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 30, 2024
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