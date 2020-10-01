Ermenistan uluslararası hukuku hiçe sayan adımlarına bir yenisini daha ekledi. Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini oluşturan Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan sivil yerleşim yerlerine yönelik alçak saldırılarını sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada , Ermenistan'ın Terter kentini bombaladığını ifade edildi. Azerbaycan ordusu 27 Eylül Pazar günü Dağlık Karabağ'da yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan'a misliyle karşılık verdi. Ardından işgal edilen bölgeleri kurtarmak üzere harekete geçti. İşte Ermeni işgalinden kurtarılacak bölgeler...

Ermenistan ordusu, geçtiğimiz günlerde cephe hattı boyunca provokasyonlarda bulundu. Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim yerlerine ağır silahlarla saldırılar düzenlendi. Saldırılarda şehit düşen siviller oldu.

Ermenistan'ın saldırılarının ardından gözler, bu ülke tarafından neredeyse 30 yıldır işgal altında tutulan ve kurtarılmayı bekleyen topraklara çevrildi.

İŞGAL EDİLEN TOPRAKLAR

Karabağ, Azerbaycan'da Kür ve Aras nehirleriyle Ermenistan sınırları içinde bulunan Gökçe Gölü arasındaki dağlık bölge ile buraya bağlı ovalardan, Ağdam, Kelbecer, Laçin, Cebrail, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan yerleşim yerinden meydana geliyor.

Dağlık Karabağ ise yüzölçümü 18 bin kilometrekarelik Karabağ'ın 4 bin 392 kilometrelik kısmını kapsarken, Hankendi merkez olmak üzere Şuşa, Ağdere, Hocavend, Hocalı ve diğer yerleşim birimlerinden oluşuyor.

DAĞLIK KARABAĞ'IN JEOPOLİTİK KONUMU

Bugün Azerbaycan'ın yüzde 20 civarındaki toprağının bulunduğu bu bölge, Ermenistan işgali altında bulunuyor.

Çeşitli yer altı kaynakları, altın ve bakır gibi madenlerin bulunduğu Dağlık Karabağ, Ermenistan ve İran'ı da kontrol edebilecek jeopolitik konumuyla ön plana çıkıyor.

LAÇİN'İN STRATEJİK ÖNEMİ

Laçin'de doğal zenginliklerin ve maden suyu kaynaklarının bolca bulunduğu biliniyor. Bölge, 18 Mayıs 1992'de Ermeni güçler tarafından işgal edildi.

Dağlık Karabağ'ı Ermenistan'a bağlayan yol üzerinde olması sebebiyle stratejik öneme sahip olan Laçin'de hava saldırıları ve çatışmalar sonucunda çok sayıda ev yıkıldı, şehir yağmalandı, köyler yok edildi. 264 kişi şehit oldu.

ŞİFALI SU KAYNAKLARI, TARIM ALANLARI...

2 Ekim 1992'de Hocavend'i işgal eden Ermenistan güçleri, 13'ü kadın 13'ü çocuk olmak üzere 145 Azerbaycan Türkü'nü şehit etti. Hocavend'de işgal ile birlikte bin 723 ev yıkıldı.

Şifalı maden suyu kaynaklarıyla bilinen Kelbecer, 2 Nisan 1993'de Ermeni güçleri tarafından işgal edildi. İşgal esnasında 511 Azerbaycan Türkü şehit edildi. Ermeni güçlerin 7 Temmuz 1993'te işgal ettiği Ağdere, Dağlık Karabağ'ın en önemli tarım merkezlerinden biriydi.