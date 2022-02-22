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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 6 ilçede 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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