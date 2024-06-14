İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı

İstanbul'da bugün öğle saatlerinden sonra rüzgarın kuzeyli yönlerden eserek saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşmasıyla, sıcaklıkların 8 ila 10 derece birden azalacağı belirtilmişti.

Yağmur bulutları İstanbul semalarında

İstanbul'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı, yağışlı havanın gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği, yarından itibaren tekrar güneşli yaz günlerinin yaşanması tahmin ediliyor.

Su baskını ve göllenme uyarısı yapıldı

Açıklamada, yaz yağmurlarının, genelde 7 ila 15 dakikalık zaman diliminde fırtınayla birlikte şiddetli gök gürültülü sağanak şeklinde düştüğü için anında akışa geçtiği, yollarda göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde ise su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulunuldu.