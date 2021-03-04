İstanbul'da 65 yaş üstü ile 20 yaş altına uygulanan toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı

İstanbul'da koronavirüs önlemleri çerçevesinde 65 yaş üstü ile 20 yaş altına uygulanan toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı.

Koronavirüs ile mücadelede kontrollü normalleşme süreci başlarken, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altı gençlerin seyahat kısıtlamaları illerin seviyesine göre güncellendi.

Buna göre; İstanbul’da, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocukların şehir içi toplu ulaşım aracı kullanma kısıtlaması kalktı.

TOPLU TAŞIMA KULLANIMI SINIRLANDIRILMIŞTI

İstanbul Valiliğinin 15 Ocak 2021’de aldığı karar doğrultusunda, 65 ve yaş üstü ile 20 yaş ve altına toplu taşıma yasağı getirilmişti.

Kontrollü normalleşme süreci kapsamında İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocuklar için uygulanan toplu taşıma araçlarını kullanma yasağı kaldırıldı. Bu arada, çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaş kısıtlaması ise devam ediyor.