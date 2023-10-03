Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu 16 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu 16 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
İnlerinde vurmaya devam! 🇹🇷#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/7HHo3G1j1W— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 3, 2023
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