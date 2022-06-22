İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Türkiye'ye geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelecek Wallace, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılanacak.

Wallace ile Akar, baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.

Görüşmelerde, Ukrayna’daki gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.

Milli Savunma Bakanı Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında 15 Haziran'da Brüksel'de bir araya gelmiş, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'un da katılımıyla üçlü toplantı yapılmıştı.​​​​​​​