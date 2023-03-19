İngiliz ve Alman uçaklarından Rus savaş jetlerine müdahale

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri, Rusya'ya ait Tu-134 tipi askeri uçağına ve ona eşlik eden iki savaş jetine, Estonya sınırında Alman savaş uçaklarıyla birlikte NATO bünyesindeki ortak uçuşla müdahale edildiğini duyurdu.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden (RAF) yapılan açıklamada, 17 Mart'ta Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Tu-134 tipi askeri uçağı ve ona eşlik eden iki Su-27 tipi savaş uçağının Estonya sınırına yaklaştığının tespit edildiği ifade edildi.

Estonya'daki Amari Hava Üssü’nden kalkış yapan RAF ve Alman Hava Kuvvetleri'ne ait Typhoon sınıfı savaş uçakları, yaklaşan Rus uçaklarını engelledi.

Sınıra yaklaşan uçakların engellenmesinin rutin bir görev olduğu ifade edilen açıklamada, "Bu görev, İngiltere ve Almanya'nın diğer NATO müttefikleriyle birlikte bu gerilim anında Estonyalı müttefiklerinin yanında yer aldığına dair bir güvencedir" denildi.