ANALİZ- İmamoğlu'nun yeni hedefi genel başkanlık!

Ajans Haber (ANALİZ) - Ulaş Kaya

İmamoğlu'nun Saraçhane Mitingi ile cumhurbaşkanlığı adaylığı için yaptığı hamleyi başarıyla savuşturan Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin yoğun ısrarlarına rağmen İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylıklarını veto etti.

Altılı Masa'nın 5 Ocak'ta gerçekleştirdiği 10. toplantısının ardından Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinlik kazanınca İmamoğlu, siyasi hedeflerinin yönünü değiştirmek zorunda kaldı.

Yeni hedef CHP Genel Başkanlığı

CHP'de Kılıçdaroğlu sonrası dönem için genel başkanlık hazırlıklarına başlayan İmamoğlu, ilk etapta 15 ili kapsayan "Anadolu Turu" adını verdiği yurt gezilerinde başladı. Gittiği illerde CHP teşkilatı ile bir araya gelen İmamoğlu, CHP'li kurultay delegeleri ile yakın temas kurdu.

Son olarak Giresun ziyaretinde konuşan İmamoğlu, seçim süreci boyunca ziyaret gerçekleştireceği il sayısının artacağını belirtti.

CHP'de Kılıçdaroğlu dönemi bitiyor

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığı takdirde, önünde herhangi bir yasal engel olmasa dahi Altılı Masa'nın "tarafsız cumhurbaşkanı" ilkesi doğrultusunda partisi ile bağlarını koparmak zorunda kalacak.

Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesi halinde ise kendi insiyatifiyle aldığı adaylık kararı nedeniyle üzerinde güçlü bir siyasi ve toplumsal baskı oluşacak. Kılıçdaroğlu ayrıca, milletvekili de seçilemeyeceği için parlamentodan ve dokunulmazlık zırhından kopmuş olacak.

Her iki ihtimalde de CHP için 2023'ün Kılıçdaroğlu ile geçirilen son yıl olacağına kesin gözüyle bakan İmamoğlu, seçim sürecinde örtülü bir genel başkanlık çalışması yürütecek.