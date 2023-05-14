İmamoğlu, "Sonucun demokratik bir biçimde karşılandığı bir gün, akşam diliyorum"

Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine eşi Dilek ve oğlu Selim ile gelen İmamoğlu, 2224 numaralı sandıkta oyunu verdi.

Daha sonra kendisini okul bahçesinde bekleyen gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Seçimlerde görev alan herkese teşekkür eden İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bu seçimin sonuçlarının güçlü bir demokrasiyi yurdumuza getirmesini, milletimizin artık siyasetin kutuplaştırıcı dilinden uzaklaştığı, siyasetin milletine hizmet aracı olmasının gerçeklikle buluştuğu bir seçim olmasını diliyorum. Özellikle sandıkta görev alan herkese minnet duyuyorum, teşekkür ediyorum. Bugün emniyet güçlerimizden sandıktaki memurlara, ilçe seçim kurullarından, il seçim kurullarına, Yüksek Seçim Kurulu üyelerinden başkanına, bütün yetkililerin milletimizin namusu olan oyuna, sonuna kadar sahip çıkacağına inanıyorum."

Seçim sürecini Ankara'da takip edeceğini belirten İmamoğlu, "Hiçbir sıkıntı olmadan, kimse kimseye kötü söz söylemeden sandıklara atılan her oyun tek tek ahlaklı bir şekilde sayılıp sonuca kavuştuğu ve sonucun demokratik bir biçimde karşılandığı bir gün, akşam diliyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." diyerek sözlerini tamamladı.

İmamoğlu, oy kullanmaya gelen seçmenlerle okul bahçesinde fotoğraf çektirdi, annelerin Anneler Günü'nü kutladı.