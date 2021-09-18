İki Türk askerinin şehit edilmesine fetva verdiği iddia edilen DAEŞ'li gözaltına alındı
İki Türk askerinin Suriye'de DAEŞ tarafından şehit edilmesine fetva verdiği iddia edilen örgüt üyesi Gaziantep'de gözaltına alındı.
Şehit askerler Sefer Şahin ve Fethi Taş için "öldürün fetvası" verdiği iddia edilen DAEŞ üyesi Suriyeli Jamal Abdulrahman Alwi gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonda, 2016'da iki askerin DAEŞ tarafından şehit etmesine ilişkin soruşturması kapsamında, olayın emrini verdiği iddiasıyla aranan Jamal Abdulrahman Alwi yakalandı.
Alwi, Azez'in DAEŞ tarafından kontrol edildiği üç yıl boyunca şeri mahkemede kadılık görevi yapmıştı.
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