İhanetle suçlanan Wagner'in kurucusundan Putin'e yanıt!

Wagner güçlerinin Rostov'da konuçlanarak resmi binaları işgal etmesinin ardından Rusya yönetimi ile gerilim arttı.

Konu hakkında ilk kez konuşan Putin, Wagner güçlerini vatana ihanetle suçlamıştı. Putin'in açıklamalarına Wagner'in kurucusu Prigojin'den yanıt geldi.

Prigojin, "Vatana ihanet" hususunda Devlet Başkanı (Putin) tamamen yanılıyor. Biz vatanseveriz. Savaştık ve savaşıyoruz." dedi.

Mücalesine devam edeceğini vurgulayan Prigojin, "Putin'in çağrısıyla kimse teslim olmayacak. Halkı sokağa çıkmaya davet ediyor

Wagner'in kurucusu Prigojin, son aylarda defalarca Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu ve Ukrayna'daki ordunun başı Valery Gerasimov'u "beceriksizlikle" ve Ukrayna'da savaşan Wagner birimlerini kasten yetersiz ikmalle suçlamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, isim vermeden Ukrayna'daki "gönüllü oluşumların" haziranın sonuna kadar kendisiyle sözleşme imzalaması gerektiğini söylemişti.

Bu hareket hükümetin Wagner üzerinde daha fazla kontrol elde etme girişimi olarak görülmüştü.

Wagner'in kurucusu Prigojin, 23 Haziran Cuma günü, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayarak karşılık vermekle tehdit etmiş ve Rus yönetimine isyan başlatmıştı.