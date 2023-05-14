İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da oyunu kullandı!

Bakan Soylu, Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulunda oyunu kullandı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Oy kullanma işlemi sorunsuz bir şekilde başlamıştır. Güvenlikle alakalı önlemleri 3 aşamalı almaya çalıştık. Seçim öncesi, seçim anı ve seçim sonrası.

2018 seçimlerinde seçim öncesinde toplam 311 olay oldu, 2023 seçimlerinde ise 280 olay oldu. 1833'ten itibaren Türkiye büyük bir seçim tecrübesine sahiptir. Hem seçimlerin güvenliği açısından büyük bir tecrübesi söz konusudur.

Biz de bu seçimler için YSK ile birlikte 8 ayrı bölgede toplantılar yaptık. Bugün 601 bin güvenlik görevlimiz seçimde görevlidir. Üzerimize düşen vazife olarak hem okulların iç güvenliği hem okulların dış güvenliği konusunda görevimizin başındayız.

Deprem bölgesinde sorunsuz oy kullanma işlemi başladı. Daha yoğun bir oy kullanma söz konusu. İnanıyorum ki Türkiye en doğru kararı, demokratik bir şekilde verecektir.