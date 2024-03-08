Icardi saç rengini değiştirdi! Görenler şoke oldu

Başarılı golcü, yeni tarzını sosyal medya hesabından eşi Wanda Nara ile paylaştığı bir fotoğrafla ilan etti.

Yıldız futbolcunun saçını pembeye boyaması sosyal medyayı ikiye böldü.

Bazı futbolseverler Icardi'nin yeni tarzını çok beğenirken, bazıları da eski saç stiline dönmesi gerektiğini söyledi.

Geçen sezon saçını sarıya boyayarak şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 31 yaşındaki yıldız futbolcunun yeni tarzının, Fenerbahçe ile girilen şampiyonluk yarışında uğur getireceğine inanılıyor.