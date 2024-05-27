İç Anadolu'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden 20.00'ye kadar İç Anadolu'da beklenen yağışların; Ankara, Konya, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.