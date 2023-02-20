Hatay'da art arda depremler: 3 can kaybı, 213 yaralı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da art arda büyük depremler meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde, çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.

Samandağ'da 5,8'lik deprem

Defne ilçesindeki depremin ardından merkez üssü Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de deprem gerçekleşti.

5,8 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Samandağ'da saat 20.19 ve 20.24'te 5,2 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi.

Defne ve Samandağ ilçelerinin bazı mahallelerinde yıkımların yaşandığı ve enkaz altında kalanların olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

3 ölü, 213 yaralı mevcut

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay merkezli depremde şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin de yaralandığını açıkladı.

3 enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Saat 20.04'te meydana gelen depremin ardından bütün ekiplerin alanı taradığını aktaran Soylu, "Bu müstakil depremden sonra 1 Antakya, 1 Defne, 1 de Samandağ'da olmak üzere 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisine ulaştık. Şu ana kadar 213 vatandaşımız hastanelere sevk edildi. 3 enkazda arama kurtarma çalışmaları yapılıyor. Bir enkazda 3, bir enkazda 2, bir enkazda da 1 vatandaşımız var. Şu ana kadar 42 ihbar geldi, 42 ihbara da gidildi. 39 ihbarda herhangi bir durum söz konusu değil veya ufak müdahalelerle o enkazlardan çıkarıldı." dedi.

''Hasarlı binalardan uzak durun''

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bölgede bulunan vatandaşlardan hasarlı binalardan uzak durmalarını istedi.

Karaçay Barajı ile ilgili ortaya çıkan söylenti üzerine harekete geçtiklerini belirten Oktay, "Şu an itibarıyla alınan bilgiler çerçevesinde herhangi bir risk olmadığını görmüş bulunuyoruz" bilgisini paylaştı.

Adana Valisi Süleyman Elban, Hatay merkezli meydana gelen depremler nedeniyle Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda iki binanın yıkıldığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını söyledi. Elban, gerekli kontrollerin yapılmaya devam ettiğini kaydetti.

Suriye'de de hissedildi

Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremler Suriye'nin çeşitli bölgelerinde de hissedildi.

Sahadaki AA muhabirlerinin aktardığı bilgiye göre, Suriye'de, Hatay merkezli depremlerin ardından halk sokaklara döküldü.

Depremler, İdlib, Halep, Hama, Afrin, Azez, Cerablus, Bab ve Tel Abyad yerleşimleri başta olmak üzere ülke genelinde hissedildi.

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden yapılan açıklamaya göre, depremler nedeniyle yaralananlar oldu.

Afrin'in Cinderes beldesinde daha önce hasar gören 2 bina ile 1 minare yıkıldı, Halep ve İdlib kırsalında bazı binalar hasar gördü.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı da salladı

Yaralıların tedavi altına alındığı ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı da salladı.

Deprem Lübnan'da başkent Beyrut başta olmak üzere tüm kentlerde hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar dışarı çıkarak toplanma alanlarına geçti.

Hatay merkezli deprem, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.