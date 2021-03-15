Harita kızarıyor: 3'üncü dalga uyarısı

Koronavirüs vaka sayıları artıyor, renk haritasında değişiklikler olması bekleniyor. Uzmanlar artışın büyük oranda mutasyondan kaynaklı olduğu görüşünde. Toplumda görülen rehavet ve yeni mutasyonlarla, 3'üncü dalganın yaşanabileceği belirtiliyor.

Türkiye`nin koronavirüs renk haritası, bu hafta yenilenecek. En çok merak edilen, son vaka sayılarıyla hangi il, ne renge bürünecek? Uzmanlar, toplumda görülen rehavetin de etkisiyle vakaların artacağından endişeli. Bu endişede en büyük pay ise, salgının hızını arttırdığı bilinen İngiltere varyantı.

Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, "Harita çok önemli önümüzü görmeyi sağlıyor. Geçen hafta turuncuyla kırmızının toplamı sarıyla mavinin toplamı eşit gibiydi. Bu hafta nasıl değişecek bunu göreceğiz. Kırmızıya doğru bir artış var gibi duruyor.

Varyant da olduğu için çok çabuk yayıldığı için açılmaların etkisini 2 haftadan önce göremiyoruz. O etkiler de tam olarak birleşemedi. Şu an gördüğümüz varyantın hızla ilerlemesi. İngiltere`de de görmüştük bunu bizde de yüzde 50 civarındadır diye düşünüyorum genel olarak" dedi. Vakaların artması ise yeni mutasyonlara kapı aralıyor. Bu durumda 3`üncü dalganın yaşanabileceği ifade ediliyor. Özellikle kalabalık ve kapalı ortamlara girilmemesi ve maskesiz dışarı çıkılmaması isteniyor.Sağlık Bakanlığı`nın yeni renk haritasına göre illerdeki normalleşme adımlarında değişimler görülebilir. Yüz yüze eğitim, sokağa çıkma kıısıtlaması, restoran ve kafelerin faaliyetleri bunların başında geliyor. Peki renk haritasında uygulama nasıl olacak?

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Düşük riskli (mavi) ve orta riskli (sarı) illerde yüz yüze eğitim, okul öncesi, ilkokullar, ortaokullar ve liseler eğitim-öğretime devam ediyor. Ancak yüksek risk (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) illerde okul öncesi, ilkokullar, 8. ve 12. sınıflar eğitim-öğretime açıldı. Sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılabiliyor. İllerin risk durumuna göre yüz yüze eğitimin şartları ve kademeleri de değişebilir.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI KISITLAMALARI

65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki kişilerin kısıtlaması da illerin risk durumuna göre değişiyor. Mavi ve sarı illerde sokağa çıkma kısıtlaması bu yaş grubundaki kişiler için uygulanmıyor. Turuncu ve kırmızı riskli illerde ise kısıtlamalar sokağa çıkma süresi artırılarak devam ediyor. İllerin vaka haritasına göre bu kategoride de değişimler olabilir.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi günü tüm illerde kaldırıldı. Mavi ve sarı illerde pazar günü de kaldırıldı. Ancak turuncu ve kırmızı illerde vaka sayısı yoğunluğu nedeniyle pazar günü kısıtlama halen devam ediyor. İllerin vaka haritasına göre bu kategoride de değişimler yaşanacak.

RESTORAN VE KAFELER

Restoran ve kafeler de kısıtlamalar döneminde büyük merak konusu olmuştu. Normalleşme adımları kapsamında mavi, sarı ve turuncu illerde restoranlar sabah 07.00 - 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile hizmet veriyor. Yüksek riskli illerde ise restoran ve kafeler kapalı. Haritada kırmızıya dönen illerde de restoranlar yeniden kapanacak.

İSTANBUL - YÜKSEK RİSK

Okul öncesi, ilkokullar, 8. ve 12. sınıflar eğitim-öğretime açıldı. Sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılıyor. Restoran ve kafeler sabah 07.00 - 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açık. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yalnızca pazar günleri uygulanıyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altınının kısıtlamaları devam ediyor ancak sokağa çıkma süresi artırıldı.

ANKARA - ORTA RİSK

Okul öncesi, ilkokullar, ortaokullar ve liseler eğitim-öğretime açıldı. Restoran ve kafeler sabah 07.00 - 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açık. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kalktı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altınının kısıtlamaları kaldırıldı.

İZMİR - YÜKSEK RİSK

Okul öncesi, ilkokullar, 8. ve 12. sınıflar eğitim-öğretime açıldı. Sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılıyor. Restoran ve kafeler sabah 07.00 - 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açık. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yalnızca pazar günleri uygulanıyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altınının kısıtlamaları devam ediyor ancak sokağa çıkma süresi artırıldı.