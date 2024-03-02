AjansHaber.com.tr Gündem Güzellik salonlarına fuhuş operasyonu!

Güzellik salonlarına fuhuş operasyonunda 4 tutuklama

Elazığ'da güzellik salonlarında masaj adı altında 'Fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçlarını işledikleri tespit edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında, 2 farklı güzellik salonunda masaj adı altında 'Fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 'Cemre-2' operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda iş yerleri ile 128 şüpheliye de idari para cezası uygulandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Haberin kaynağının kullanılması etik bir kuraldır
Özgür Özel’e 10 soru!
Kurtulmuş: Dünya barışının merkezi Ortadoğu'dur
GençKart uygulaması başladı!
Sağlık Bakanlığı'na 9 bin yeni personel!
4 ilde emniyet müdürü değişti!
Denizli'de dehşet: 2'si ağır 7 yaralı