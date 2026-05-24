24 Mayıs 2026 Pazar
Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına güçlü kınama

Türkiye’den Pakistan’daki terör saldırısına güçlü kınama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Beluçistan eyaletinde yolcu trenine yönelik düzenlenen ve çok sayıda can kaybına yol açan terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı. Açıklamada, saldırıda yaşamını yitirenler için taziye mesajı verildi.

Türkiye’den Pakistan’daki terör saldırısına güçlü kınama

Pakistanlı yetkililer, Beluçistan eyaletinde demir yolu hattında meydana gelen patlamada en az 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin yaralandığını bildirdi. Patlamanın, trenin kentin kışla bölgesine ilerlediği sırada gerçekleştiği belirtildi.

Bakanlıktan taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Bu menfur saldırıyı en güçlü biçimde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.”

Açıklamada ayrıca terörle mücadelede Türkiye ile Pakistan arasındaki dayanışmanın sürdüğü vurgulandı.

