Türkiye’den Pakistan’daki terör saldırısına güçlü kınama

Pakistanlı yetkililer, Beluçistan eyaletinde demir yolu hattında meydana gelen patlamada en az 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin yaralandığını bildirdi. Patlamanın, trenin kentin kışla bölgesine ilerlediği sırada gerçekleştiği belirtildi.
Bakanlıktan taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“Bu menfur saldırıyı en güçlü biçimde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.”
Açıklamada ayrıca terörle mücadelede Türkiye ile Pakistan arasındaki dayanışmanın sürdüğü vurgulandı.