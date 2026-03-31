MİT Başkanı Kalın, Hamas heyeti ile görüştü

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ankara’da Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmede Gazze’de süren İsrail saldırıları ve insani kriz ele alındı. İsrail’in Batı Şeria’daki yerleşimci terörü ve Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya uygulanan kısıtlamalar da ele alındı.