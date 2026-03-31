MİT Başkanı Kalın, Hamas heyeti ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ankara’da Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir araya geldi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ankara’da Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmede Gazze’de süren İsrail saldırıları ve insani kriz ele alındı. İsrail’in Batı Şeria’daki yerleşimci terörü ve Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya uygulanan kısıtlamalar da ele alındı. 

Hamas heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür  

İsrail’in, Gazze Barış Planı’nın birinci aşamasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, planın ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin detaylı değerlendirmeler yapıldı. 

Hamas heyeti, Türkiye’nin Gazze’de barışın sağlanması için bugüne kadar gösterdiği çabalar için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da teşekkürlerini iletti.  

