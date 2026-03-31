AjansHaber Gündem “Kırmızı et” operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı

Ankara merkezli 8 ilde, et fiyatlarını manipüle ettikleri, arzı kısıtladıkları ve piyasaya hastalıklı et sürdükleri iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başvuruları ve sosyal medya paylaşımları doğrultusunda, Tarım ve Orman Bakanlığının suç duyurusu üzerine Genel Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı. 

Soruşturma kapsamında; bazı besici gruplarının, ülke genelinde 2025 yılı ekim ayı sonuna kadar istikrarlı seyreden karkas et fiyatlarını manipüle ederek olağanüstü şekilde yükselttikleri belirlendi. 

Karkas et tedarikçisi firmaların, hastalıklı hayvanların kesilmesi yoluyla bozulmuş etleri piyasaya sürdüğü, "elde mal olmadığı" veya "kesime hayvan gelmediği" gibi gerekçelerle arz kısıtlamasına giderek satışı fiilen durdurdukları tespit edildi. 

Karkas et tedarikçilerinin eylemleri somut delillerle saptandı 

Farklı illerde faaliyet gösteren büyük ölçekli besici ve karkas et tedarikçilerinin eylemleri, iletişimin dinlenmesi, alınan beyanlar ve diğer somut delillerle saptandı. Şüphelilerin, söz konusu eylemleri örgütsel faaliyet kapsamında yürüterek, "fiyatları etkileme", "nitelikli dolandırıcılık", "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti" ile "mal ve hizmet satımından kaçınma" suçlarını işledikleri anlaşıldı. 

33 kişi hakkında gözaltı kararı 

Tespitler üzerine harekete geçen Başsavcılık, Ankara merkezli Kırşehir, Kayseri, Konya, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve Sakarya'da bulunan 28 şüpheli ile Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılacak denetimleri önceden sızdırdığı belirlenen 5 kamu görevlisi olmak üzere toplam 33 kişi hakkında gözaltı ve arama, el koyma kararı verdi. 

3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor 

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 33 şüpheliden 30'u gözaltına alındı. Firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. 

Başsavcılıktan, "Soruşturma tüm şüpheliler ve yine halkımızın sağlığıyla oynadığı tespit edilen veya edilecek tüm kişiler yönüyle titizlikle devam etmektedir." şeklinde açıklama yapıldı. 

