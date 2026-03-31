İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine saldırılarında 7 kişi öldü

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail uçakları geceden bu yana ülkenin güneyindeki Deyr Kifa, Kefre, Aba, Duveyr, Cebşit, Mecdel Zun ve Kalile beldelerini hedef aldı. Aba beldesinde bir evin hava saldırısıyla vurulması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. İsrail topçuları ise güneydeki Kavzeh, Beyt Lif ve Mansuri beldeleri ile Sırbin Vadisi'ni hedef aldı.

İsrail ordusunun, Sur kentine bağlı Kasımiye bölgesinde bir aracı hedef alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kentin Deyr Kifa beldesine düzenlenen saldırıda ise 2 kişi öldü. Sur'un Sarifa beldesine düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Ayrıca, İsrail ordusu Nebatiye kentine bağlı Batı Zavter beldesine de hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun, Lübnan’a 2 Mart’ta başlattığı saldırılar sürüyor

İsrail ordusunun, 2 Mart'ta yaptığı açıklamada Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesi üzerine ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısı 1 milyon 162 bini geçti

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1247 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıkladı.