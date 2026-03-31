AjansHaber Gündem İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine saldırılarında 7 kişi öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'a düzenlediği son saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti.

Yayınlama Tarihi:
Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail uçakları geceden bu yana ülkenin güneyindeki Deyr Kifa, Kefre, Aba, Duveyr, Cebşit, Mecdel Zun ve Kalile beldelerini hedef aldı. Aba beldesinde bir evin hava saldırısıyla vurulması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. İsrail topçuları ise güneydeki Kavzeh, Beyt Lif ve Mansuri beldeleri ile Sırbin Vadisi'ni hedef aldı. 

İsrail ordusunun, Sur kentine bağlı Kasımiye bölgesinde bir aracı hedef alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kentin Deyr Kifa beldesine düzenlenen saldırıda ise 2 kişi öldü. Sur'un Sarifa beldesine düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Ayrıca, İsrail ordusu Nebatiye kentine bağlı Batı Zavter beldesine de hava saldırısı düzenledi. 

İsrail ordusunun, Lübnan’a 2 Mart’ta başlattığı saldırılar sürüyor 

İsrail ordusunun, 2 Mart'ta yaptığı açıklamada Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesi üzerine ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısı 1 milyon 162 bini geçti

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1247 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıkladı.

#israil
#lübnan
İran Kızılayı: “ABD-İsrail saldırılarında hasar gören sivil hedef sayısı 110 bini geçti”
İran Kızılayı: “ABD-İsrail saldırılarında hasar gören sivil hedef sayısı 110 bini geçti”
İsrail’in, Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 72 bin 249’a yükseldi
İsrail’in, Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 72 bin 249’a yükseldi
#Dünya / 17 Mart 2026
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Gündem
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
Gündem
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh'i kabul etti
“Kırmızı et” operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı
“Kırmızı et” operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı
