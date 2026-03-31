AjansHaber Gündem İran Kızılayı: “ABD-İsrail saldırılarında hasar gören sivil hedef sayısı 110 bini geçti”

İran Kızılayı: “ABD-İsrail saldırılarında hasar gören sivil hedef sayısı 110 bini geçti”

İran Kızılayı, ABD ve İsrail'in ülkeye düzenlediği saldırıların yol açtığı hasarın bilançosunu açıkladı.

İran Kızılayı, ABD-İsrail'in saldırılarında aralarında konut, ticari işletme ve araçların da bulunduğu 113 bin 570 sivil hedefin hasar gördüğünü duyurdu. Buna göre 90 bin 63 konut, 21 bin 59 ticari işletme, 760 eğitim merkezi ve Kızılaya bağlı 18 merkez olmak üzere toplam 113 bin 570 sivil hedef saldırılarda hasar gördü. 3 adet yardım helikopteri de saldırılarda hasar aldı.  

Savaş 28 Şubat’ta başladı 

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran Lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. 

#ABD
#iran
#israil
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine saldırılarında 7 kişi öldü
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
