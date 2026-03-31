İran Kızılayı: “ABD-İsrail saldırılarında hasar gören sivil hedef sayısı 110 bini geçti”

İran Kızılayı, ABD-İsrail'in saldırılarında aralarında konut, ticari işletme ve araçların da bulunduğu 113 bin 570 sivil hedefin hasar gördüğünü duyurdu. Buna göre 90 bin 63 konut, 21 bin 59 ticari işletme, 760 eğitim merkezi ve Kızılaya bağlı 18 merkez olmak üzere toplam 113 bin 570 sivil hedef saldırılarda hasar gördü. 3 adet yardım helikopteri de saldırılarda hasar aldı.