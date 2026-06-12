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AjansHaber Gündem Gökyüzünde tarihi buluşma: HÜRJET ve Türk Yıldızları aynı kolda

Gökyüzünde tarihi buluşma: HÜRJET ve Türk Yıldızları aynı kolda

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen jet eğitim uçağı HÜRJET, Türk Yıldızları akrobasi timiyle birlikte 10 uçaklık kol uçuşu icra etti.

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Gökyüzünde tarihi buluşma: HÜRJET ve Türk Yıldızları aynı kolda

Türk havacılık tarihinde bir ilk yaşandı. TUSAŞ tarafından geliştirilen yerli ve milli jet eğitim uçağı HÜRJET, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Türk Yıldızları akrobasi timiyle aynı semada buluştu.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk savunma sanayisinin ulaştığı seviyeyi simgeleyen tarihi uçuşu kamuoyuna duyurdu.

“10 uçak, tek yürek” mesajıyla paylaşılan videoda, HÜRJET ve Türk Yıldızları’nın gökyüzündeki kol uçuşu yer aldı.

Havacılık tarihinde bir ilk

Paylaşılan bilgilere göre, Türk Yıldızları akrobasi ekibinin 8’li koluna TUSAŞ tarafından geliştirilen 2 HÜRJET uçağı dahil oldu.

Böylece Türk havacılık tarihinde ilk kez 10 uçakla kol uçuşu icra edilerek önemli bir başarıya imza atıldı.

SSB tarafından yapılan açıklamada, milli teknolojinin başarısına vurgu yapılarak, şu açıklamalarda bulundu:

“Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET’in Türk Yıldızlarımızla aynı semada süzülmesi; mühendisliğimizin ve havacılıkta ulaştığımız seviyenin gökyüzündeki imzasıdır. Türk Yıldızlarımızı, HÜRJET ekibimizi, TUSAŞ ailemizi ve bu tarihi başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyoruz.”

#hürjet
#savunma sanayii başkanlığı
#Tusaş
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