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AjansHaber Gündem Ege Üniversitesi’nde ihalelerde usulsüzlük soruşturması: 44 gözaltı

Ege Üniversitesi’nde ihalelerde usulsüzlük soruşturması: 44 gözaltı

İzmir merkezli 6 ilde yürütülen operasyonda, Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve satın alma birimlerine yönelik ihalelerde usulsüzlük iddiaları kapsamında 44 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada yaklaşık 3,1 milyar lira kamu zararı oluştuğu değerlendirildi.

Editör
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Ege Üniversitesi’nde ihalelerde usulsüzlük soruşturması: 44 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile satın alma birimlerinde kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerine ilişkin usulsüzlük iddiaları mercek altına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kamu görevlileri ile çeşitli firma yetkililerinin örgütlü şekilde hareket ederek belirli şirketlere menfaat sağladıkları ve bu yolla kamu zararına yol açtıklarının tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 44 kişi gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Operasyon kapsamında 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale de incelenmek üzere el konuldu.

Öte yandan, Sayıştay raporlarına dayandırılan incelemelerde, gerçekleştirilen alım işlemleri nedeniyle yaklaşık 3 milyar 100 milyon lira tutarında kamu zararının oluştuğunun değerlendirildiği ifade edildi.

#ege üniversitesi
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