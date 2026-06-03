Dolandırıcılık şebekelerine büyük darbe: 17 ilde operasyon, 261 tutuklama

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda dolandırıcılık suçlarına yönelik 17 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 503 şüpheliden 261’i tutuklandı. Şüphelilere ait yaklaşık 1 milyar 50 milyon lira değerindeki taşınmaz mal varlığına el konuldu.

Farklı yöntemlerle milyonlarca liralık vurgun

Soruşturma kapsamında şüphelilerin;

Kendilerini kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak tanıttıkları,

Güzellik merkezlerinde vatandaşlara yüksek bedelli sözleşmeler imzalattıkları,

İş bulma vaadinde bulundukları,

Sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ilanları verdikleri belirlendi.

Bu yöntemlerle mağdurlardan toplam 985 milyon 507 bin lira haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

17 ilde eş zamanlı operasyon

Ankara merkezli yürütülen çalışmalar kapsamında Adana, Amasya, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, Kocaeli, Konya, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Tunceli, Yalova ve Zonguldak’ta operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yakalanan 503 şüpheliden 261’i tutuklanırken, 242 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

MASAK Raporları: 1,1 milyar liralık işlem hacmi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemelerinde, şüphelilere ait banka hesaplarında 1 milyar 135 milyon 707 bin liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı.

Aramalarda ruhsatsız silahlar ve fişeklerin yanı sıra çok sayıda cep telefonu, dijital materyal, elektronik cihaz, SIM kart, çek ve senet, yüklü miktarda Türk lirası ve döviz ile çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait yaklaşık 1 milyar 50 milyon lira değerindeki taşınmazlara da el konuldu.