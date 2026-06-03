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AjansHaber Gündem Türk televizyonculuğunun simge isimlerinden Reha Muhtar hayatını kaybetti

Türk televizyonculuğunun simge isimlerinden Reha Muhtar hayatını kaybetti

Televizyon programcısı, sunucu ve gazeteci Reha Muhtar, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evinde geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede 66 yaşında yaşamını yitirdi.

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Türk televizyonculuğunun simge isimlerinden Reha Muhtar hayatını kaybetti

Evinde fenalaşması üzerine hastaneye sevk edilen Muhtar’a kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan deneyimli gazetecinin durumunun kritik olduğu belirtilirken, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Muhtar’ın sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından eski eşi Deniz Uğur da çocukları Mina ve Poyraz ile birlikte Bodrum’a giderek yanında bulunmuştu.

Reha Muhtar, televizyonculuk kariyeri boyunca sunduğu haber programları ve kendine özgü ekran diliyle Türkiye’nin en tanınan medya figürlerinden biri olarak hafızalarda yer edindi.

#Reha Muhtar
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