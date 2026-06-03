Türk televizyonculuğunun simge isimlerinden Reha Muhtar hayatını kaybetti

Evinde fenalaşması üzerine hastaneye sevk edilen Muhtar’a kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan deneyimli gazetecinin durumunun kritik olduğu belirtilirken, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Muhtar’ın sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından eski eşi Deniz Uğur da çocukları Mina ve Poyraz ile birlikte Bodrum’a giderek yanında bulunmuştu.

Reha Muhtar, televizyonculuk kariyeri boyunca sunduğu haber programları ve kendine özgü ekran diliyle Türkiye’nin en tanınan medya figürlerinden biri olarak hafızalarda yer edindi.