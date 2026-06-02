4 il için sağanak alarmı: Meteorolojiden “sarı” kodlu uyarı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün Edirne’nin kuzey kesimleri ile Kırklareli çevrelerinde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli görülebileceği belirtildi.

Açıklamada, Isparta ve Burdur çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Vatandaşlara tedbir çağrısı

Yetkililer, kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Açıklamada, vatandaşların güncel meteorolojik değerlendirmeleri takip etmeleri ve ilgili kurumların uyarılarını dikkate almalarının önem taşıdığı vurgulandı.