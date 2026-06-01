Dışişleri Bakanı Fidan, Singapur’a resmi ziyaret gerçekleştirecek

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan’ın ziyaret kapsamında Singapur Başbakanı Lawrence Wong tarafından kabul edilmesi, Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile İçişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlikten Sorumlu Koordinatör Bakan K. Shanmugam’la görüşmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan’ın ayrıca, uluslararası strateji ve güvenlik alanında önde gelen düşünce kuruluşlarından The International Institute for Strategic Studies (IISS) tarafından düzenlenen “Raffles Lectures” etkinliğinde hitapta bulunması bekleniyor.

Ticaret ve yatırımlar gündemin ön sıralarında olacak

Singapur’a ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirecek olan Fidan’ın, temaslarında Türkiye ile Singapur arasındaki ekonomik ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınmasına yönelik mesajlar vermesi bekleniyor.

Bu kapsamda Fidan’ın, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2015 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması temelinde artırılmasının önemine dikkat çekmesi ve karşılıklı yatırımların çeşitlendirilerek güçlendirilmesi gerektiğini vurgulaması öngörülüyor.

Savunma sanayisinde iş birliği değerlendirilecek

Bölgesel güvenlik ortamındaki gelişmelerin savunma ve askeri iş birliğinin önemini artırdığına işaret etmesi beklenen Fidan’ın, Singapur ile savunma sanayisi alanında iş birliğininderinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımları da muhataplarıyla ele alacağı belirtiliyor.

Enerji güvenliği ve yüksek teknoloji alanlarında yeni fırsatlar

Görüşmelerde, stratejik öneme sahip deniz ve ticaret yolları üzerinde bulunan Türkiye ile Singapur’un bağlantısallık ve enerji güvenliği alanındaki çalışmalarının bölgesel ve küresel istikrar açısından taşıdığı önemin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Bu çerçevede Fidan’ın, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, yarı iletkenler, yapay zeka, dijitalleşme, finansal teknolojiler ve helal gıda endüstrisi başta olmak üzere çeşitli alanlardaki iş birliğiimkanlarını değerlendirmesi öngörülüyor.

Çok taraflı diplomasi vurgusu yapacak

Bakan Fidan’ın temaslarında Birleşmiş Milletler (BM), G-20 ve ASEAN başta olmak üzere uluslararası platformlarda yürütülen çok taraflı iş birliğinin önemine dikkat çekmesi bekleniyor.

Fidan’ın ayrıca, Türkiye’nin Sektörel Diyalog Ortağı statüsünde bulunduğu ASEAN ile ilişkilerin ilerleyen dönemde Diyalog Ortaklığı seviyesine yükseltilmesine yönelik iradeyi vurgulayacağı ifade ediliyor.

Bölgesel ve küresel gelişmeler masada olacak

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde Rusya-Ukrayna Savaşı, Filistin meselesi, İran, Hürmüz Boğazı, Suriye, Güney Çin Denizi başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Türkiye-Singapur ilişkilerinde stratejik ortaklık dönemi

Türkiye ile Singapur arasındaki ilişkiler, iki ülke arasında 2014 yılında tesis edilen “Stratejik Ortaklık” çerçevesinde olumlu seyrediyor.

İki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi 2025 yılında 1,07 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Singapur’un 2002 yılından bu yana Türkiye’ye gerçekleştirdiği yatırımların toplam tutarı, 1 milyar doları doğrudan yatırım ve 10 milyar doları portföy yatırımı olmak üzere yaklaşık 11 milyar dolara ulaştı.

Türkiye ile Singapur arasında 2015 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ise 2017 yılında yürürlüğe girdi.

Söz konusu anlaşma, mal ticaretinin yanı sıra hizmet sektörü, yatırımlar ve kamu alımlarını da kapsaması nedeniyle Türkiye’nin bugüne kadar imzaladığı en kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.