Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın mesajı: “Aziz hatırası her zaman yüreğimizde yaşayacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman’ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında terör saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için anma mesajı yayımladı. Erdoğan, Aybüke Yalçın’ın hatırasının milletin gönlünde yaşamaya devam edeceğini vurguladı.

“Rahmet ve minnetle anıyorum”

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlik mesleğini icra ederken hayatını kaybeden Aybüke Yalçın’ı rahmetle andı. Erdoğan mesajında, “Öğretmenlik gibi ulvi bir mesleği icra ederken teröristler tarafından katledilen Aybüke Yalçın’ı şehadetinin 9’uncu yılında rahmetle, minnetle yad ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

“Aziz hatırası yüreğimizde yaşayacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aybüke Yalçın’ın hatırasının unutulmayacağını belirterek, “Aybüke kızımızın aziz hatırası her zaman yüreğimizde yaşayacak...” dedi. Mesajında terörün çirkin yüzüne de dikkat çeken Erdoğan, Yalçın’ın eğitim camiası ve toplumda bıraktığı izlerin kalıcı olduğunu ifade etti.