Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nijer ile ilişkilerde güçlü mesaj: “Elimizdeki tüm imkanlarla destekliyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika dışındaki ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiren Nijer Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tiani ve beraberindeki heyeti Ankara’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabı üzerinden ziyarete dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye’nin Afrika kıtasına ve Nijer’in kalkınma mücadelesine verdiği güçlü desteği bir kez daha vurguladı.

Sosyal medya mesajında iş birliği vurgusu

İki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve ortak bağlar üzerine kurulu olduğunu ifade eden Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer’in kalkınma mücadelesini destekliyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde, ortak tarihimiz ve karşılıklı saygı üzerine bina ettiğimiz münasebetlerimizi her alanda ilerletme iradesine sahip olduğumuzu teyit ettik. Savunma sanayisi, güvenlik, enerji, madencilik, ticaret, yatırımlar, eğitim, sağlık ve tarım alanlarındaki ilişkilerimizi etraflıca değerlendirdik.”

Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi kuruluyor, yeni anlaşmalar imzalandı

Ticari ve insani diplomasi alanında atılan somut adımlara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kurumsal mekanizmalara ilişkin bilgileri de paylaştı.

“Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesinin tesisinde mutabık kaldık. Çeşitli alanlarda anlaşmalara imza atmak suretiyle ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da pekiştirdik. Münasebetlerimizin insani boyutuna çok kıymetli katkılarda bulunan Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesi işletme protokolünü yeniledik.”

Sahel bölgesinde terörle mücadele mesajı

Türkiye’nin Afrika politikasının temel ilkelerine değinen ve Sahel bölgesindeki istikrarsızlığa karşı ortak mücadele vurgusu yapan Erdoğan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Kıta’nın bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız. İnşallah Nijer’le iş birliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz.”