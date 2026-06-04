05 Haziran 2026 Cuma
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
22:52 Sıfır Atık Forumu 2026 yarın İstanbul’da başlayacak
19:47 Dünya Kupası topunda teknoloji dönemi: “Trionda” sahaya şarj edilerek çıkarılacak
18:15 Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek Anıtkabir’i ziyaret etti
17:47 Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: "Sıfır Atık Forumu dünyanın en büyük sivil toplantısı"
AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nijer ile ilişkilerde güçlü mesaj: “Elimizdeki tüm imkanlarla destekliyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nijer ile ilişkilerde güçlü mesaj: “Elimizdeki tüm imkanlarla destekliyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tiani ve beraberindeki heyetin Ankara ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin Nijer’in kalkınma mücadelesine verdiği desteği vurguladı. Erdoğan, iki ülke arasında savunma sanayisinden eğitime kadar geniş bir iş birliği yelpazesi bulunduğunu belirtti.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nijer ile ilişkilerde güçlü mesaj: “Elimizdeki tüm imkanlarla destekliyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika dışındaki ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiren Nijer Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tiani ve beraberindeki heyeti Ankara’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabı üzerinden ziyarete dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye’nin Afrika kıtasına ve Nijer’in kalkınma mücadelesine verdiği güçlü desteği bir kez daha vurguladı.

Sosyal medya mesajında iş birliği vurgusu

İki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve ortak bağlar üzerine kurulu olduğunu ifade eden Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer’in kalkınma mücadelesini destekliyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde, ortak tarihimiz ve karşılıklı saygı üzerine bina ettiğimiz münasebetlerimizi her alanda ilerletme iradesine sahip olduğumuzu teyit ettik. Savunma sanayisi, güvenlik, enerji, madencilik, ticaret, yatırımlar, eğitim, sağlık ve tarım alanlarındaki ilişkilerimizi etraflıca değerlendirdik.”

Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi kuruluyor, yeni anlaşmalar imzalandı

Ticari ve insani diplomasi alanında atılan somut adımlara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kurumsal mekanizmalara ilişkin bilgileri de paylaştı.

“Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesinin tesisinde mutabık kaldık. Çeşitli alanlarda anlaşmalara imza atmak suretiyle ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da pekiştirdik. Münasebetlerimizin insani boyutuna çok kıymetli katkılarda bulunan Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesi işletme protokolünü yeniledik.”

Sahel bölgesinde terörle mücadele mesajı

Türkiye’nin Afrika politikasının temel ilkelerine değinen ve Sahel bölgesindeki istikrarsızlığa karşı ortak mücadele vurgusu yapan Erdoğan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Kıta’nın bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız. İnşallah Nijer’le iş birliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz.”

#Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile görüşecek
#Gündem / 03 Haziran 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerji arz güvenliği artık bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerji arz güvenliği artık bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir"
#Gündem / 03 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
IEA, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ Orta Doğu’daki savaşın ekonomik etkilerine karşı uyardı
IEA, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ Orta Doğu’daki savaşın ekonomik etkilerine karşı uyardı
Bakan Kurum 854 yaşındaki anıt çınarı paylaştı
Bakan Kurum 854 yaşındaki anıt çınarı paylaştı
Van merkezli “Narkokapan Van” operasyonu: 98 kişi tutuklandı
Van merkezli “Narkokapan Van” operasyonu: 98 kişi tutuklandı
D-100’ün Çankırı geçişinde ağır tonajlı araçlara bayram tedbiri
D-100’ün Çankırı geçişinde ağır tonajlı araçlara bayram tedbiri
ISEF 2026’da Türk öğrencilerden 9 ödüllük başarı
ISEF 2026’da Türk öğrencilerden 9 ödüllük başarı
Gündem
64 ilde TOKİ güvencesiyle 19 bin konut kurasız satışa sunuluyor
64 ilde TOKİ güvencesiyle 19 bin konut kurasız satışa sunuluyor
Spor
Dünya Kupası için geri sayım: A Milli Takım’ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı
Dünya Kupası için geri sayım: A Milli Takım’ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edeceğiz”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edeceğiz”
Asfaltlanmayan sokağa çözümü mahalleli buldu: Tozu önlemek için yola halı serdiler
Asfaltlanmayan sokağa çözümü mahalleli buldu: Tozu önlemek için yola halı serdiler
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.