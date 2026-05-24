Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve bölge liderleriyle İran gündemini görüştü

Erdoğan, Türkiye’nin diplomasi ve diyalog temelinde çözüm yaklaşımını sürdürdüğünü vurgulayarak, İran ile yürütülen diplomatik sürecin geldiği seviyeden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al-i Halife, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile ABD Başkanlık Kabine üyeleri de yer aldı.

“Türkiye, sorunların diplomasiyle çözülmesini savunuyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Orta Doğu’daki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Türkiye’nin her zaman sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesini savunduğunu, İran’la diplomatik sürecin ABD Başkanı Trump’ın ifade ettiği seviyeye gelmesinden memnuniyet duyduğunu, varılacak mutabakatın Hürmüz Boğazı’ndan serbest geçişleri temin etmek suretiyle bölgenin istikrarını destekleyeceğini, bu durumun dünya ekonomisini de rahatlatacağını belirtti.

“Türkiye her türlü desteği sağlamaya hazır”

Müzakere sürecine katkı veren ülkelere teşekkür eden Erdoğan, İran’la varılabilecek mutabakatın uygulanması aşamasında Türkiye olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını, Türkiye’nin bölgenin tümünde barışın hakim kılınması için çaba gösterdiğini, İran bağlamında nükleer mesele dahil pürüzlü görünen konularda süreç içinde uygun çözümler bulunulabileceğine inandığını dile getirdi.

“Adil bir barışın kaybedeni olmaz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem arzu ettiğini ve adil bir barışın kaybedeni olmayacağını vurguladı.