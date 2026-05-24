24 Mayıs 2026 Pazar
Twitter
Nsosyal
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
15:39 CHP’li Emir ve Özçağdaş’tan İçişleri Bakanı Çiftçi’ye ziyaret
14:58 CHP Genel Merkezi önünde tahliye gerginliği yaşandı
14:29 Dışişleri Bakanı Fidan, Fetih Genel Sekreteri Rajub’u kabul etti
14:07 Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak görevden uzaklaştırıldı
AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve bölge liderleriyle İran gündemini görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve bölge liderleriyle İran gündemini görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte çok sayıda bölge lideri ve üst düzey isimle gerçekleştirilen telekonferans görüşmesinde, İran ve Orta Doğu’daki gelişmeleri değerlendirdi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve bölge liderleriyle İran gündemini görüştü

Erdoğan, Türkiye’nin diplomasi ve diyalog temelinde çözüm yaklaşımını sürdürdüğünü vurgulayarak, İran ile yürütülen diplomatik sürecin geldiği seviyeden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al-i Halife, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile ABD Başkanlık Kabine üyeleri de yer aldı.

“Türkiye, sorunların diplomasiyle çözülmesini savunuyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Orta Doğu’daki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Türkiye’nin her zaman sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesini savunduğunu, İran’la diplomatik sürecin ABD Başkanı Trump’ın ifade ettiği seviyeye gelmesinden memnuniyet duyduğunu, varılacak mutabakatın Hürmüz Boğazı’ndan serbest geçişleri temin etmek suretiyle bölgenin istikrarını destekleyeceğini, bu durumun dünya ekonomisini de rahatlatacağını belirtti.

“Türkiye her türlü desteği sağlamaya hazır”

Müzakere sürecine katkı veren ülkelere teşekkür eden Erdoğan, İran’la varılabilecek mutabakatın uygulanması aşamasında Türkiye olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını, Türkiye’nin bölgenin tümünde barışın hakim kılınması için çaba gösterdiğini, İran bağlamında nükleer mesele dahil pürüzlü görünen konularda süreç içinde uygun çözümler bulunulabileceğine inandığını dile getirdi.

“Adil bir barışın kaybedeni olmaz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem arzu ettiğini ve adil bir barışın kaybedeni olmayacağını vurguladı.

Beyaz Saray yakınında silahlı saldırı: Şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi
Beyaz Saray yakınında silahlı saldırı: Şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi
#Gündem / 24 Mayıs 2026
Adana’da 4,9 büyüklüğünde deprem paniği
Adana’da 4,9 büyüklüğünde deprem paniği
#Gündem / 24 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
MİT'in Suriye operasyonunda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ mensubu yakalandı
MİT'in Suriye operasyonunda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ mensubu yakalandı
Kılıçdaroğlu cephesinden “görev başladı” mesajı
Kılıçdaroğlu cephesinden “görev başladı” mesajı
İçişleri Bakanı Çiftçi: "Devletimizin hafızası güçlüdür, adalet iradesi sarsılmazdır"
İçişleri Bakanı Çiftçi: "Devletimizin hafızası güçlüdür, adalet iradesi sarsılmazdır"
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca silahlı saldırıda yaralandı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca silahlı saldırıda yaralandı
Spor
Ziraat Türkiye Kupası’nda zafer bordo-mavililerin: Trabzonspor 2-1 Konyaspor
Ziraat Türkiye Kupası’nda zafer bordo-mavililerin: Trabzonspor 2-1 Konyaspor
Spor
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: “Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri gerçek yapacağız”
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: “Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri gerçek yapacağız”
Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak "irtikap" soruşturmasında tutuklandı
Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak "irtikap" soruşturmasında tutuklandı
Kılıçdaroğlu: "Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız"
Kılıçdaroğlu: "Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız"
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.