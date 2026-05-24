CHP’de kriz trafiği: Sarı’dan “Genel merkezde çözüm” çağrısı

Eski CHP Milletvekili Müslim Sarı, parti genel merkezi önünde yaptığı açıklamada, yaşanan sürece ilişkin diyalog çağrısını yineleyerek, çözümün parti içinde sağlanması gerektiğini söyledi.

“İçeri davet edilmedik” çıkışı

Sarı, parti içinde birlik ve ortak akıl vurgusu yaptıklarını belirterek, “Partimizi birlik beraberlik içinde ortak akılla geleceğe taşıyalım bakış açısıyla CHP Genel Merkezi’nin içine girip konuşmak istedik ama bu mümkün olmadı, içeri davet edilmedik.” dedi.

Diyalog tartışması

CHP’li Murat Emir’in diyalog sürecine ilişkin açıklamalarını da değerlendiren Sarı, kapıların kapatıldığı yönündeki ifadelerin doğru olmadığını savundu.

Dün geceden bu yana süren temaslardan sonuç alınamadığını belirten Sarı, sabah saatlerinde yeniden genel merkeze geldiklerini aktardı.

“Burada çözelim” mesajı

Sarı, çözüm için dış temaslara gerek olmadığını savunarak, “İçişleri Bakanlığına gideceklerini söylediler. Hiç İçişleri Bakanlığına gitmeye gerek yok, biz buradayız, çözeriz, konunun tarafıyız. Bir araya gelerek hızlı bir şekilde çözeriz.” ifadelerini kullandı.