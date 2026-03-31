Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sabah saatlerinde başlatılan operasyon; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma suçlamalarını kapsıyor. 

Emniyet ekiplerince 5 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve daha önce tutuklanan Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Turgay Erdem’in de dahil olduğu 59 şüpheli hedef alındı.

Usulsüz emsal artışı ve rüşvet iddiası

Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıkları tespit edildi. Operasyon kapsamında 51 ikamet, 23 iş yeri ve 1 vakıf adresinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

55 şüpheli emniyete götürüldü

Gözaltına alınan 55 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, dosya kapsamında firari durumda olan 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Savcılık, soruşturmanın örgütlü bir yapı çerçevesinde yürütüldüğünü bildirdi.

MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Aydın'da toprak kayması sonucu üç ev tahliye edildi
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla görüştü
