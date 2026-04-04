AjansHaber Gündem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

Bursa’da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile birlikte 53 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık sorguları

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 31 Mart’ta gözaltına alınan Bozbey ve 56 şüphelinin savcılık sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Bu kişilerin dışında, “rüşvet, suç örgütü kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama” gibi suçlardan 14 Ekim 2025’te tutuklanan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de aralarında bulunduğu 7 zanlı, soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifade verdi.

Savcılıkta ifadeleri alınan Mustafa Bozbey, kardeşi R. Bozbey ve 51 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık, Mustafa Bozbey’in eşi S. Bozbey, kızı S. Bozbey G, kardeşi E. Bozbey ile Z.E.D, M.A.D, E.D, C.P.Ç, Y.A, F.Ç, Y.I. ve S.G’yi adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik, bu 11 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Mustafa Bozbey’in de aralarında bulunduğu 53 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri ise devam ediyor.


 

#bursa belediyesi
