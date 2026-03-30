Bakanlık Giresun'daki kazayla ilgili adli sürece müdahil olacak

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Görele'de, hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan eski belediye başkanına ilişkin sürecin Bakanlık tarafından başından itibaren yakından takip edildiği belirtildi.

Söz konusu olayda, "cinsel tacize maruz kaldığını" aktaran 16 yaşındaki T.T'nin geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğinin derin bir üzüntüyle öğrenildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Bakanlığımız, cinsel istismar ve taciz davalarında olduğu gibi bu olayda da çocuğun üstün yararını esas alarak sürecin en başından itibaren hukuki takibini sürdürmektedir. Meydana gelen trafik kazasına ilişkin başlatılacak adli sürece de müdahil olunacak, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için süreç titizlikle takip edilecektir. Çocuklara yönelik her türlü istismar ve ihmal karşısında sıfır tolerans anlayışımızla hareket etmeye kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.”

Ne olmuştu?

12 Şubat 2026 tarihinde Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin, belediye bünyesinde çalışan bir personelin 16 yaşındaki kızı T.T.’ye sosyal medya üzerinden müstehcen mesajlar gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Dede, görevinden uzaklaştırılmıştı.

O dönem yaşadığı travmayı dile getiren mağdur T.T., adaletin tecelli etmesinden duyduğu mutluluğu "Başından beri haklıydık, artık okuluma gidebileceğim" sözleriyle ifade etmişti.