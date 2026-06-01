01 Haziran 2026 Pazartesi
Bakan Uraloğlu BTK Hattı'nın açılış töreni için Gürcistan'a gidiyor

Bakan Uraloğlu BTK Hattı’nın açılış töreni için Gürcistan’a gidiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattı’nın tam kapasiteyle işletmeye alınması dolayısıyla yarın Gürcistan’da düzenlenecek resmi sembolik açılış törenine katılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgiye göre, hattın tam kapasiteyle hizmet vermeye başlaması kapsamında Gürcistan’ın Ahılkelek kentinde resmi sembolik açılış töreni gerçekleştirilecek.

Törende Bakan Uraloğlu’nun yanı sıra, İrakli Kobakhidze, Mariam Kvrivishvili ve Reşad Nebiyev konuşma yapacak.

Ortak butona basılacak

Konuşmaların ardından, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı’nın tam kapasiteyle işletmeye alınmasını simgeleyen açılış töreni gerçekleştirilecek. Program kapsamında katılımcılar, hattın tam kapasite operasyonlarına başlamasını temsilen düzenlenecek “ortak butona basma seremonisi”ne iştirak edecek.

Teknik tur yapılacak

Açılışın ardından resmi fotoğraf çekimi gerçekleştirilecek. Program, demir yolu altyapısına ilişkin teknik inceleme ve tanıtım turunun tamamlanmasıyla sona erecek.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında stratejik taşımacılık koridoru olarak öne çıkan Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı’nın tam kapasiteyle devreye alınmasıyla birlikte bölgesel lojistik ve yük taşımacılığında kapasitenin artırılması hedefleniyor.

Türkiye'nin milli elektrikli hızlı treni hız rekorunu 240 kilometreye taşıdı
#Gündem / 28 Mayıs 2026
Bakan Uraloğlu: "Demiryolunda 2017'den bu yana yaklaşık 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz hizmet verildi"
#Gündem / 18 Mayıs 2026
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Erzurum'da arefe günü klasiği değişmedi: Firari kurbanlıklar trafiği kilitledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarıyla görüştü
IEA, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ Orta Doğu'daki savaşın ekonomik etkilerine karşı uyardı
Bakan Kurum 854 yaşındaki anıt çınarı paylaştı
Van merkezli "Narkokapan Van" operasyonu: 98 kişi tutuklandı
D-100'ün Çankırı geçişinde ağır tonajlı araçlara bayram tedbiri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP içindeki gerilimler bizi ilgilendirmez"
Bakan Fidan ve İranlı Mevkidaşı Arakçi, bölgesel gelişmeleri görüştü
