Bakan Uraloğlu BTK Hattı’nın açılış töreni için Gürcistan’a gidiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgiye göre, hattın tam kapasiteyle hizmet vermeye başlaması kapsamında Gürcistan’ın Ahılkelek kentinde resmi sembolik açılış töreni gerçekleştirilecek.
Törende Bakan Uraloğlu’nun yanı sıra, İrakli Kobakhidze, Mariam Kvrivishvili ve Reşad Nebiyev konuşma yapacak.
Ortak butona basılacak
Konuşmaların ardından, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı’nın tam kapasiteyle işletmeye alınmasını simgeleyen açılış töreni gerçekleştirilecek. Program kapsamında katılımcılar, hattın tam kapasite operasyonlarına başlamasını temsilen düzenlenecek “ortak butona basma seremonisi”ne iştirak edecek.
Teknik tur yapılacak
Açılışın ardından resmi fotoğraf çekimi gerçekleştirilecek. Program, demir yolu altyapısına ilişkin teknik inceleme ve tanıtım turunun tamamlanmasıyla sona erecek.
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında stratejik taşımacılık koridoru olarak öne çıkan Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı’nın tam kapasiteyle devreye alınmasıyla birlikte bölgesel lojistik ve yük taşımacılığında kapasitenin artırılması hedefleniyor.